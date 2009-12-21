Екіпаж українського судна «Корсунь» евакуйовано

Сьогодні близько 13-ї години екіпаж українського судна «Корсунь», що сів на мілину в гирлі Дунаю, було евакуйовано.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства транспорту і зв’язку, моряків евакуйовано на борт іллічівського буксиру «Титан».

Найближчим часом їх доставлять на берег.

На даний час йде підготовка до буксирування судна «Корсунь».

Як повідомлялося, теплохід «Корсунь» (прапор України, судновласник ТОВ «ГолдАен Фіш» м. Севастополь, екіпаж 12 осіб) сів на мілину 20 грудня о 10.30 біля гирла Старостамбульського у річці Дунай. Теплохід прямував з порту Джурджулешти (Молдова) до Турції без вантажу.