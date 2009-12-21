Кияни висловлюються за негайну відставку Черновецького

Кияни вважають, що мер столиці Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ має негайно піти у відставку.

Про це свідчить телефонне опитування на тему "Оцінка киянами роботи міської влади столиці в зимовий період", проведений Інститутом Горшеніна.

За підсумками дослідження, переданого УНІАН, експерти Інституту Горшеніна зазначають, що переважна більшість киян (81,2%) в останні дні відчували незручності через погодні умови, що змінилися. Не було жодних проблем, пов`язаних зі снігопадом, у 18,4% опитаних, а 0,4% важко відповісти на поставлене запитання.

Більшість жителів столиці вказало на те, що основною проблемою для них в останні дні є нерозчищені дороги (75,6%), погана робота міського транспорту (61,8%), а також пробки і затори на дорогах (55,9%). Понад третина киян (39,2%) вважають проблемою нерозчищені подвір’я і прибудинкові території, а 4,2% - дорожньо-транспортні пригоди на вулицях міста. Інші проблеми, пов`язані зі снігопадом, турбують 9,1% опитаних, а 8,9% - важко відповісти на це запитання.

Переважна більшість городян (88,3%) вважають, що спеціальні міські служби Києва не були підготовлені до зміни погодних умов у столиці. З них 62,5% у цьому впевнені цілковито, а 25,8% дали відповідь: "швидше не підготовлені". Протилежної точки зору дотримуються тільки 5,3% респондентів. З них 4,2% зазначили, що міські служби були "швидше підготовлені" до негоди, "точно підготовлені" - 1,1%. Важко відповісти на це питання 6,4% киян.

Переважна більшість киян (90,5%) вважають, що мер Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ особисто несе відповідальність за заходи, спрямовані на ліквідацію сніжних завалів, розчищення доріг та організацію роботи міського транспорту. З них 67,1% респондентів упевнені, що мер Києва повністю несе таку особисту відповідальність, а 23,4% - швидше несе. Тільки 5% респондентів дотримуються протилежної точки зору. З них 3,7% вважають, що мер "швидше не несе" особисту відповідальність за заходи, що нормалізують життя міста, а 1,3% дали відповідь "повністю не несе". Важко оцінити ступінь відповідальності мера столиці в цій ситуації 4,5% опитаних.

Переважна більшість жителів столиці (92,8%) негативно оцінюють роботу мера і міської адміністрації з ліквідації сніжних завалів, розчищення доріг та організації належної роботи міського транспорту. З них відповіли, що оцінюють роботу мера і міської влади "точно погано" 72,4%, "швидше погано" - 20,4% респондентів. Тільки 5,1% киян оцінюють роботу мера і міської влади позитивно. З них вважають, що влада справляється з ліквідацією наслідків негоди "швидше добре" 3,9%, "точно добре" - 1,2% опитаних. Важко відповісти на це питання 2,1% городян.

Більшість киян (75,2%) вважають, що меру Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ варто негайно піти у відставку. Не вважають, що Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ має піти у відставку, тільки кожен десятий житель столиці (11,2%), а 13,6% городянам важко відповісти на поставлене запитання.

Опитування проводилося в столиці з 18 по 20 грудня 2009 р. Усього згідно з випадковою вибіркою було опитано 1000 респондентів, старше 18 років. Похибка репрезентативності дослідження не перевищує +/-3,2%.