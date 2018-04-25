Українська негода – швидше, криза влади, ніж розгул стихії...

Зима в Україні завжди "раптом і нізвідки". Кожного разу ця холодна і сніжна пора року приходить «несподівано», ніби за листопадом ми чекаємо червень. Але так, як на цей раз, ще не бувало. Таке враження, що ніхто ніде не прибирає сніг, а якщо навіть це і роблять, то тільки в центрі столиці. На околицях підійти до бордюру неможливо, щоб потрапити в транспорт потрібно володіти талантом Бубки, в дворах і на під`їздах до мікрорайонів «кладовища» автомобілів, спуститися в перехід можна тільки за допомогою лонжі. І це в Києві! У столиці!. Що робиться в регіонах, можна тільки уявити. Не хочеться повторюватися, негода прикувала до телевізорів більшість українців, які могли сповна надивитися репортажів з місць подій. Звичайно, з природою не посперечаєшся. Але ж зараз не 19 століття і влада щороку рапортує про розширення парку комунальників, про спецінгредієнти для посипання вулиць, а також про ноу-хау в цій сфері. Але на цьому все і закінчується. Що насправді відбувається?

Традиційні запевнення

На захист своєї «доброякісної» роботи 18 грудня в прес-службі Київської міськдержадміністрації з посиланням на комунальну корпорацію «Київавтодор» заявили, що снігоочищувальна техніка Києва працює в цілодобовому режимі. У компанії запевнили, що вся спеціальна дорожня техніка міста - снігоочисники, солерозкидачі, навантажувачі сипучих матеріалів, снігонавантажувачі, трактори з очисним устаткуванням - готова до зими.

За даними КМДА, всі 298 машин корпорації працюють на дорогах столиці, до того ж 80 з них оснащені солерозкидаючим устаткуванням «Schmіdt». Крім того, цілодобову вахту несуть спеціальні бригади працівників «Київавтодору». Але це тільки за даними адміністрації міста. Що насправді відбувається не варто розписувати, всі переконалися на власній шкурі.

На противагу цим запевненням, 20 грудня в ефірі ТСН на телеканалі «1+1» міністр з питань надзвичайних ситуацій Володимир Шандра заявив, що для розчищення снігу на дорогах Києва виділено 249 снігоочищувальних машин, але сам він майже не бачив їх за роботою. В.Шандра вважає, що відсутність снігоочищувальних машин на вулицях Києва, можливо, пов`язана з бажанням комунальних служб дочекатися відлиги, коли сніг розтане сам.

Цікава позиція, почекаємо і побачимо, що потім робитиме влада, де братиме мішки для зміцнення ледве живої греблі і плавзасоби для доставки киян на роботу.

В одному з телесюжетів ситуацію коментували на місцях. Районні та обласні голови були одноголосні тільки в одному: грошей немає, казначейство не дає, за що заправляти техніку і чим розплачуватися з працівниками - невідомо.

Справа в "бабках"?...

Насправді, «складні метеоумови» можуть стати ще одним приводом для “розбором” влади. Їх вічно що-небудь провокує: якщо не грип, то негода, якщо не газ, то цукор. І при цьому хоч трохи правди таки до людей дійде. Так і цього разу. Регіони, начебто, чекали стихії, щоб їхні проблеми вилізли назовні. Постійно заявляючи про недофінансування, вони таки достукалися. Президент Віктор Ющенко звернувся до генерального прокурора Олександра Медведька щодо блокування виділення регіонам коштів з боку Госказначейства.

В.Ющенко підкреслив, що урядові кошти і кошти місцевих бюджетів на зведеному рахунку Державного казначейства сьогодні складають 1,8 мільярдів гривень, зокрема кошти місцевих бюджетів – 8 мільярдів гривень.

«Я поясню, як це можна прорахувати: урядом були вкрадені кошти органів самоврядування – різниця між 8 млрд. грн і 1,8 млрд. грн. - тобто, приблизно 6 мільярдів гривень коштів органів самоврядування забрано на фінансування потреб уряду», - відзначив В.Ющенко.

При цьому, на його думку, ці засоби йдуть на передвиборні потреби Юлії Тимошенко: «Юлія Володимирівна їздить по країні, як Снігуронька - десь загубила 50 мільйонів, десь квартири якісь дає, десь завезла китайські автобуси школі – от і всі 6 мільярдів».

Президент дуже популярно роз`яснив, куди поділися гроші, у тому числі і на роботу комунальників. Тільки не зрозуміло, чому раніше ніхто не підняв "бурю", чекали снігу?..

Щодо погоди, то ситуація не стабілізується. Через сильні снігопади і ожеледиці і через спрацьовування автоматики захисту ліній електропередач в Криму і 12 областях України без електропостачання залишаються 335 населених пунктів.

За даними МНС, залишається складною ситуація на автомобільних дорогах Одеської, Миколаївської, Херсонської, Запорізької, Луганської і Донецької областей. На щастя, із заторів вже звільнили 5018 одиниць техніки і 9398 осіб, за добу - 167 одиниць техніки і 308 осіб. У пунктах обігріву МНС надали допомога 1111 людині. Від сніжних занесень розчищено 2260 кілометрів автодоріг. Для попередження утворення заторів співробітники ДАІ тимчасово обмежують рух транспорту на небезпечних ділянках автодоріг в Одеській, Херсонській і Миколаївській областях. Також у зв`язку зі складними погодними умовами затримується рух 28 потягів.

Слава Богу, наші люди вміють працювати без зарплат, менталітет такий, або звичка – не зрозуміло. Але виглядає, що обов’язок. І це не пафосна фраза. Просто, ми звикли до слова «треба».

Що ж до доріг, то на ранок понеділка, за даними Мінтрансу, покриття на автотрасах державного і місцевого значення в більшості областей залишається засніженим.

Перейдемо до порад

У цей момент автоаматори, не підбираючи слів для висловлювань, згадують невинних мам, тат, і бабусь з дідусями наших верхів. І вони мають рацію. Таке враження, що влада закінчується там, де починаються проблеми. Правда, деякі від «рульових» вже поспішають дати раду. Наприклад, голова Шевченківської райдержадміністрації Києва Віктор Пилипишин рекомендує водіям звертатися до суду у зв`язку з невиконанням обов`язків “Київавтодором”.

На його думку, якщо водії подадуть ряд колективних та індивідуальних позовів, столична влада змушена буде виплатити їм компенсації і наступного разу реально працюватиме, а не займатися “окозамилюванням”.

“Прес-служба мера і „Київавтодору” як заклинання повторює, що всі 298 снігоприбиральних машин працюють на дорогах. Але водії їх чомусь не бачать і результату їхньої роботи також не видно. Їм, мабуть, цікаво знати, за що вони платять транспортний збір і куди йдуть ці гроші», - відзначив В.Пилипишин.

На його думку, незрозуміло, куди поділися бюджетні гроші, направлені на підготовку дорогий до зими, і чому „Київавтодор” за цей рік не купив жодної одиниці снігоприбиральної техніки.

„Не моргнувши оком, міська влада стверджує, що ситуація на дорогах контролюється. Це відверта брехня, і за це столична влада повинна відповідати. Об`єднавшись, кияни здатні дати їй хороший урок. Якщо суди будуть завалені позовами до „Київавтодору” і КМДА, Черновецькому і його людям доведеться визнати, що вони діяли не просто непрофесійно, а навіть злочинно”, - заявив В.Пилипишин.

Він, звичайно, багато в чому має рацію. До суду і справі кінець! Але коли б не одне "але". Суд – справа хитра і тягнеться не один рік, тим більше, коли в процесі задіяна влада. Що робити зараз, як доїхати на роботу, довести дитину до школи, садка. Як потрапити літній людині в поліклініку, та хоч би в магазин.

Колега по роботі, для якої звична дорога на роботу зайняла втричі більше часу, чим зазвичай, перестрибнула через замет біля контори і променисто вилаялася абсолютно літературним словом "податки". "Сьогодні я пригадала, що сплачую податки, і стільки!, що цілком можу утримувати особистого двірника, який чиститиме мені сніг від дому до роботи. Цікаво, куди воно все дівається", сказала вона, бадьоро намагаючись витрусити сніг з чобітків. Риторичне питання риторично зависло в повітрі. Але... Навряд чи одна вона пригадала в ці дні про те, що саме рядовий платник податків на свої реальні відрахування містить величезну армію обслуговуючого "персоналу". І обслуговуючий "персонал", як показує практика, абсолютно безтолковий, ледачий, ще й краде, не уміє правильно розпорядитися грошима.

В результаті залишається тільки дожити до дозволу запитати - хто відповість за «зниклі» гроші, або, як модно зараз говорити, розблокує рахунки. Боюся, потрібно буде дочекатися не тільки відлиги, але й завершення президентської кампанії. А поки залишається тільки заспівати: "Негода, негода, негода нині в моді"...

Оксана Павловська (УНІАН)