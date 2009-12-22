КС перевірить конституційність надання акваторій "Октябрьську" та Миколаївському МТП

До КС надійшло подання Президента щодо конституційності постанов КМУ щодо надання акваторій у користування морпорту «Октябрьск» та Миколаївському МТП

Київ. 22 грудня. УНІАН. До Конституційного Суду України надійшло конституційне подання Президента України ВІктора ЮЩЕНКА щодо відповідності Конституції України (конституційності) постанов Кабінету міністрів України «Про надання акваторії у користування державному підприємству «Спеціалізований морський порт «Октябрьск» від 24 вересня 2008 року № 854, «Про надання акваторії у користування державному підприємству «Миколаївський морський торговельний порт» від 22 жовтня 2008 року № 934.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Конституційного Суду України.

Згідно з Регламентом КСУ, конституційне подання передано на вивчення в Секретаріат Суду.