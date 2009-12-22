«Укрзалізниця» просить РЖД зменшити тарифи
На перевезення російських вантажів через Україну
«Укрзалізниця» просить Російські залізниці (РЖД) зменшити тарифи на перевезення російських вантажів через Україну до рівня внутрішньоросійських.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні, виступаючи в Києві на спільній нараді українських і російських залізниць щодо підвищення якості транспортних послуг, заступник генерального директора «Укрзалізниці» Віктор ЧОРНИЙ.
«З метою формування узгодженої конкурентної політики і забезпечення рівного доступу до послуг нам як природним монополіям ми також просимо російську сторону надати можливість у напрямі українських портів і сухопутних прикордонних переходів надати рівень залізничних тарифів на рівні внутрішніх російських», – сказав він.
Як пояснив журналістам начальник управління зовнішніх зв`язків «Укрзалізниці» Ігор МАТВІЇВ, такі ініціативи озвучуються «Укрзалізницею» давно через різницю в тарифах. «Що стосується саме російських вантажів, то у них є істотна різниця в тарифах. Тобто, якщо вантажі йдуть на портові станції Росії, там використовується внутрішній російський тариф, а коли йдуть на прикордонні країни – Україна, Прибалтика – там встановлюються інші тарифи, вони відрізняються у великий бік десь в 1,5-1,8 разу, залежно від виду вантажу, від внутрішньоросійських тарифів», – зазначив І.МАТВІЇВ.
Тому, за його словами, необхідне зниження таких тарифів, щоб зацікавити російських вантажовідправників їздити через Україну.
Крім того, І.МАТВІЇВ зазначив, що вирівнювання внутрішніх і експортно-імпортних тарифів є також вимогою Світової організації торгівлі. «Ми постійно звертаємося (до РЗ – УНІАН), за останні чотири роки вони роблять це, вони навіть графік надали щодо планів зменшення тарифів. Тобто десь в 2010 році, за цими планами, вони мали вирівняти ці тарифи, але поки що ми цього не бачимо», – сказав він.