«Укрзалізниця» просить РЖД зменшити тарифи

«Укрзалізниця» просить Російські залізниці (РЖД) зменшити тарифи на перевезення російських вантажів через Україну до рівня внутрішньоросійських.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні, виступаючи в Києві на спільній нараді українських і російських залізниць щодо підвищення якості транспортних послуг, заступник генерального директора «Укрзалізниці» Віктор ЧОРНИЙ.

«З метою формування узгодженої конкурентної політики і забезпечення рівного доступу до послуг нам як природним монополіям ми також просимо російську сторону надати можливість у напрямі українських портів і сухопутних прикордонних переходів надати рівень залізничних тарифів на рівні внутрішніх російських», – сказав він.

Як пояснив журналістам начальник управління зовнішніх зв`язків «Укрзалізниці» Ігор МАТВІЇВ, такі ініціативи озвучуються «Укрзалізницею» давно через різницю в тарифах. «Що стосується саме російських вантажів, то у них є істотна різниця в тарифах. Тобто, якщо вантажі йдуть на портові станції Росії, там використовується внутрішній російський тариф, а коли йдуть на прикордонні країни – Україна, Прибалтика – там встановлюються інші тарифи, вони відрізняються у великий бік десь в 1,5-1,8 разу, залежно від виду вантажу, від внутрішньоросійських тарифів», – зазначив І.МАТВІЇВ.

Тому, за його словами, необхідне зниження таких тарифів, щоб зацікавити російських вантажовідправників їздити через Україну.

Крім того, І.МАТВІЇВ зазначив, що вирівнювання внутрішніх і експортно-імпортних тарифів є також вимогою Світової організації торгівлі. «Ми постійно звертаємося (до РЗ – УНІАН), за останні чотири роки вони роблять це, вони навіть графік надали щодо планів зменшення тарифів. Тобто десь в 2010 році, за цими планами, вони мали вирівняти ці тарифи, але поки що ми цього не бачимо», – сказав він.