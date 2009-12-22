На польсько-українському кордоні вантажівки стоять вже 14 годин

Вантажні автомобілі в пункті пропуску „Дорогуск-Ягодин” (Волинська область) на польсько-українському кордоні очікують на проїзд близько 14 годин.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, за даними польських прикордонників та митних служб, в 5 інших наземних пунктах пропуску на кордоні з Україною рух - як вантажних, так і легкових автомобілів - відбувається практично без черг.

У відділі польської митної служби в Бялей Підляскєй, відповідальної за пункт пропуску в Дорогуску, повідомили, що станом на сьогоднішній ранок у черзі на виїзд з Польщі в ньому очікувало 240 вантажних автомобілів.

Ще майже 40 було вже оформлено польськими митними й очікувало на в’їзд в Україну.

Співрозмовник УНІАН зауважив, що за минулу ніч польські митники оформили для перетину кордону майже 200 вантажівок.

Представник митної служби відзначив, що збільшення вантажного автомобільного руху на пункті пропуску „Дорогуск-Ягодин”, котрий лежить на найкоротшому шляху до Києва, спостерігається в грудні кожного року.

Він пояснив таку тенденцію тим, що багато фірм намагаються доставити товар до кінця року, згідно з підписаними контрактами, й часто поспішають це зробити також тому, аби уникнути з нового року можливої зміни митного законодавства.

Представник митної служби сказав УНІАН, що в пункті пропуску Хребенне-Рава-Руська (Львівська область) вантажним автомобілям максимум доводиться чекати в черзі 1-2 години.

Прес-секретар Надбужанського відділу прикордонної служби Польщі Анжей ВОЙЧІК, відповідальної за три пункти пропуску на кордоні з Україною, сказав, що досвід попередніх років свідчить про те, що черги в Дорогуску припиняються в перших числах січня.

За його словами, останнім часом як вантажні, так і легкові автомобілі перетинають кордон без черг.

Прес-секретар Бещадського відділу прикордонної служби Ельжбета ПІКОР сказала УНІАН, що рух на усіх трьох підпорядкових відділу пунктах пропуску, відбувається без черг.

Довідка УНІАН. На 540 кілометровому кордоні між Україною та Польщею діє 6 автомобільних пунктів пропуску, з яких на 4 можна перевозити вантажі фурами.