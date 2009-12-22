«Укрпошта» не працюватиме лише 1, 2 і 7 січня
16:53, 22 грудня 2009Транспорт/Звя'зок
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31 грудня – за скороченим графіком
Виробничі підрозділи Українського державного підприємства поштового зв`язку «Укрпошта» не працюватимуть лише 1, 2 і 7 січня 2010 р.
Про це повідомила УНІАН прес-служба Міністерства транспорту і зв`язку України.
Згідно з повідомленням, 31 грудня 2009 року і 3 січня 2010 року вони працюватимуть в режимі роботи у суботу. Із 4 по 6 січня, а також 8 січня 2010 року – в звичайному режимі роботи.
При цьому за необхідності можливе встановлення іншого режиму роботи за узгодженням з місцевим органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування.
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