У Львові невідомі розтрощили зупинку нового рейкового автобуса

У Львові невідомі вщент розтрощили зупинку нового рейкового автобуса, який з 1 грудня 2009 року курсує за маршрутом «Сихів-Львів-Підзамче-Львів-Сихів».

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Державного територіально-галузевого об‘єднання «Львівська залізниця», вандали повністю розбили зупиночний павільйон на зупинці «Гната Хоткевича».

«Залізничники, не шкодуючи сил та засобів, намагалися активно долучитися до розв’язання транспортної проблеми Львова, реалізувавши проект рейкового автобуса (вартість виконаних робіт — два мільйони гривень). Презентуючи першого грудня новинку городянам, залізничники просили лише одного - поважати їхню працю і берегти рейковий автобус та новостворену інфраструктуру», - наголошується у повідомленні прес-центру залізниці.

Як повідомляв УНІАН, 1 грудня 2009 року за участі прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО на головному залізничному вокзалі Львова відбулося урочисте відправлення у перший рейс міського рейкового автобуса, який курсує за маршрутом «Сихів-Львів-Підзамче-Львів-Сихів».