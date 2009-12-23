Харківський авіазавод передав Єгипту Ан-74Т-200А

Харківське державне авіаційне виробниче підприємство передало Єгипту новий літак Ан-74Т-200А.

Як повідомляє сайт Міністерства закордонних справ України, церемонія передачі машини відбулася 22 грудня. Цього ж дня літак прибув із Харкова до Каїра.

В урочистій церемонії передачі Ан-74Т-200А взяли участь посол України у Єгипті Євген МИКИТЕНКО, керівники Міністерства оборони та Військово-повітряних сил Єгипту, а також українська делегація на чолі з генеральним директором ХДАВП Анатолієм М’ЯЛИЦЕЮ, яка прибула цим же літаком.

Єгипетська сторона високо оцінює технічні характеристики літака і планує замовлення ще близько 20 машин цієї моделі, зазначається у повідомленні.

Згідно з раніше укладеним контрактом, Україна поставить найближчим часом третій літак цієї ж моделі.