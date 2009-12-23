«Укртелеком» відключатиме нелегальних користувачів мереж

ВАТ «Укртелеком» має намір відключити суб`єктів господарювання, які не уклали договори до 21 квітня 2010 р. на користування місцем в його кабельній каналізації. Про це УНІАН повідомили у прес-службі компанії.

Згідно з повідомленням, таке рішення було ухвалене після проведення інвентаризації власної кабельної каналізації національного оператора, у результаті якої виявлені кабелі суб`єктів господарювання без належного оформлення договірних відносин.

За даними прес-служби, власникам кабелів запропоновано звернутися до відповідного філіалу «Укртелекому» до 1 квітня 2010 року для звірки або укладення договору на використання кабельної каналізації ВАТ.

«У разі відсутності укладених договірних відносин щодо виявлених кабелів у строк до 21 квітня 2010 р., ВАТ «Укртелеком» з метою захисту своїх прав власника кабельної каналізації залишає за собою право припинити надання послуги з надання місця у кабельній каналізації власникам цих кабелів», - зазначається у повідомленні.

Довідка УНІАН. ВАТ «Укртелеком» - найбільший оператор фіксованого зв`язку України, лідер серед Інтернет-провайдерів і мобільний оператор нового стандарту. Компанія надає свої послуги більш ніж 10 млн. абонентів фіксованої телефонії, сотням тисяч користувачів послуг комутованого і некомутованого доступу до мережі Інтернет. Також компанія пропонує своїм клієнтам новітні сучасні послуги: передача даних і будівництво віртуальних приватних мереж, відеоконференції, послуги мобільного зв`язку нового стандарту під ТМ Utel.