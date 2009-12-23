"Укрпошта" 1,2 та 7 січня бере вихідний

Українське державне підприємство поштового зв`язку (УДППЗ) «Укрпошта» працюватиме у режимі вихідного дня у святкові дні 1, 2 і 7 січня 2010 року.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства транспорту і зв`язку України.

Як зазначається у повідомленні, 31 грудня 2009 р. і 3 січня 2010 р. виробничі підрозділи «Укрпошти» працюватимуть у суботньому режимі. З 4 по 6 січня, а також 8 січня 2010 р. – у звичайному режимі роботи.

За інформацією прес-служби, за необхідності можливе встановлення іншого режиму роботи за узгодженням з місцевим органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування.