Авіакомпанія Wizz Air пояснює відміну рейсів погодними умовами

Авіакомпанія Wizz Air пояснює відміни і затримки рейсів несприятливими погодними умовами і просить ЗМІ не перекручувати інформацію. Про це говориться в переданій УНІАН заяві керівництва авіакомпанії Wizz Air з приводу ситуації, що склалася через складні погодні умови в ряді європейських аеропортів.

Згідно з наданою інформацією, впродовж останніх тижнів погодні умови у ряді європейських країн призвели до того, що по всій Європі авіакомпанії вимушені відміняти величезну кількість рейсів, іноді кілька сотень на день.

У зв`язку з цим авіакомпанія спростовує повідомлення, що з`явилися у ЗМІ про ситуацію в аеропорту Лутон (Лондон) про те, що 18 грудня українських пасажирів вигнали з літака.

Як повідомляють в компанії, 18 грудня всі рейси з аеропорту Лутон були скасовані, оскільки, незважаючи на те, що аеропорт фізично був відкритий, жоден постачальник послуг (заправка літаків, наземне обслуговування) не мав доступу до повітряних суден через обмерзання шляхів доступу до них. Крім того, зважаючи на вказані ускладнення і затримки, графік рейсів було повністю зірвано і отримання слотів ускладнене. Таким чином, за даними компанії, пасажири вимушені були покинути літак, оскільки дозволити залишити їх на борту в тих умовах авіакомпанія не могла, виходячи з правил безпеки.

За даними компанії, кол-центр в Україні приймав всі дзвінки, крім того, деякі пасажири здійснювали перебронювання самостійно через сайт авіакомпанії. В останньому випадку різниця за перебронювання квитки буде відшкодована авіакомпанією після повернення до Києва.

Як зазначається в повідомленні, авіакомпанія відновить польоти тільки тоді, коли це буде безпечно. При цьому в повідомленні зазначається, що Wizz Air була не єдиною авіакомпанією, що зіткнулася з подібними проблемами минулого тижня, коли довелося відміняти до сотні рейсів на день.

Як повідомляють в компанії, всім пасажирам, рейси яких були затримані, була запропонована допомога в суворій відповідності до міжнародних правил перевезень: надання інформації, ваучери на харчування. Крім того, їм будуть компенсовані витрати на готель, а також інші непередбачені витрати, що виникли в даній ситуації.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією газети “Дело”, 18 грудня в аеропорту Лондона пасажирів рейса Wizz Air на Київ «виганяли з літака за допомогою поліції, собак і газових спецзасобів. Замість українців авіакомпанія посадила на борт пасажирів, які летіли до польської Познані».

"Спочатку рейс затримали приблизно на три години, тому що вранці аеропорт було закрито і цей літак не прибув своєчасно звідкись зі Східної Європи”, - розповів один із пасажирів рейса. За його словами, до полудня польоти поновилися, ближче до 15.00 всі пройшли реєстрацію і пасажирів у звичайному режимі запросили на посадку. Після того, як всі розташувалися в літаку, капітан оголосив, що рейс скасовано. При цьому причину скасування, а також хто ухвалив таке рішення, він не назвав. Обидва аеропорти – Luton і київський - в цей час працювали. За словами пасажира, з літаком теж все було в порядку, тому що в нього завантажилися інші пасажири, і він полетів до Познані.

У результаті пасажири опинилися фактично на вулиці без інформації про те, коли ж вдасться вилетіти. Біля стійки інформації утворилася гігантська черга. Оператор call-центру “Wizz Air” в Україні порекомендував летіти через 10 днів - 28 грудня, запропонувавши перебронювати квиток, пише «Дело».