Держфінпослуг пропонує збільшити ліміти відповідальності за ОСАЦВ

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг (Держфінпослуг) пропонує з 1 квітня 2010 року збільшити ліміти відповідальності за обов`язковим страхуванням цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (ОСАЦВ).

Це передбачено проектом розпорядження Держфінпослуг, опублікованим на сайті Комісії.

Зокрема, Комісія пропонує підвищити ліміт відповідальності за шкоду, нанесену майну постраждалих, з 25,5 тис. грн. – до 50 тис. грн., за шкоду, заподіяну життю і здоров`ю потерпілих, з 51 тис. грн. – до 100 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, Моторне (Транспортне) страхове бюро України (МТСБУ) запропонувало підвищити базовий тариф за ОСАЦІ з 291,45 грн. до 389 грн., ліміти відповідальності - майже вдвічі, до 50 тис. грн. і 100 тис. грн. по майну і здоров`ю, відповідно.