«Укравтодор» стверджує, що побудував більше, ніж 8 км автодоріг

«Укравтодор» називає недостовірною поширену сьогодні ЗМІ інформацію щодо будівництва в поточному році лише 8 км автодоріг за понад 900 млн. грн.

Про це йдеться у коментарі «Укравтодору», поширеному прес-службою компанії.

«Інформація, надана в газетній статті, зокрема, про те, що «7,8 км обійшлися бюджету в 913,5 млн. грн.» є результатом непрофесійно опрацьованих матеріалів щодо діяльності «Укравтодору», які потрапили в редакцію через неофіційні канали, що не відповідає реальному стану справ щодо виконаних «Укравтодором» робіт у 2009 році, а також обсягу коштів, витрачених на їх виконання», - наголошується в повідомленні.

За даними відомства, вартість будівництва 7,8 км автомобільних доріг становить 45,8 млн. грн., а не 913,5 млн. грн., як стверджується у ЗМІ. У той же час, за даними «Укравтодору», в цілому в поточному році дійсно виконаний обсяг робіт з будівництва і реконструкції автодоріг на суму 913, 5 млн. грн., роботи проводилися на 157 об`єктах. Зокрема, капітально відремонтовано 171 км доріг, крім того, за вказані кошти проводився поточний ремонт і експлуатаційне утримання доріг.

Як наголошується в повідомленні, «Укравтодор» готовий у січні 2010 року оприлюднити інформацію щодо результатів фінансової діяльності установи в 2009 році і надати вичерпну інформацію щодо виконання в 2009 році пооб`єктних планів будівництва, реконструкції і капітального ремонту автомобільних доріг загального користування.

Як повідомляв УНІАН, газета «Дело» (№ 217 за 23 грудня) повідомила, що за 11 місяців 2009 року Державна служба автомобільних доріг «Укравтодор» здала в експлуатацію 7,8 км нових і реконструйованих доріг, витративши на це 913,5 млн. грн. бюджетних коштів. «Перше, що дивує, – це мізерна цифра», - зазначає видання і нагадує, що в рамках підготовки до Євро-2012 держава брала на себе зобов`язання за рахунок бюджету за рік збудувати 341,7 км доріг. «У результаті ми маємо результат, що в 44 рази менше від запланованого», - констатує «Дело».