«Укртатнафта» припинила обслуговування Wizz Air

ЗАТ «Укртатнафта» (Кременчуцький НПЗ, Полтавська обл.) заявляє про виключення з числа своїх контрагентів авіакомпанії Wizz Air, а також про припинення відвантаження авіапального на адресу цього авіаперевізника і заправки літаків даної компанії.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ЗАТ «Укртатнафта».

У повідомленні наголошується, що таке рішення зумовлене неприпустимою і навіть неадекватною поведінкою працівників авіакомпанії Wizz Air щодо пасажирів в аеропорту Luton (Лондон), коли не тільки було проігноровано всі професійні норми, а й фактично порушено права людини.

Так, компанія відзначає, що у ряді ЗМІ пройшла інформація про силове видворення українських пасажирів з літака компанією Wizz Air у лондонському аеропорту Luton.

«Подібний інцидент не може не викликати шок у цивілізованому суспільстві і, безумовно, вимагає відповідної реакції на цей епізод. Удвічі прикро те, що хамське поводження з українськими пасажирами дозволила собі авіакомпанія, що працює на ринку авіаперевезень України, яка, здавалося б, мала б завжди стояти на варті інтересів своїх клієнтів», – відзначено у повідомленні.

«Укртатнафта» висловлює обурення поведінкою авіакомпанії Wizz Air, яку не можуть виправдати жодні форс-мажорні обставини.

«Укртатнафта» заявляє про свою принципову громадянську позицію і висловлює протест проти невмотивовано агресивних дій компанії Wizz Air щодо своїх пасажирів.

Нагадаємо, у ряді українських ЗМІ пройшла інформація про конфлікт в аеропорту Luton (Лондон). Згідно з цією інформацією, авіакомпанія Wizz Air 18 грудня п.р. скасувала рейс з Лондона до Києва. Пасажири відмовилися залишити літак, після чого бортпровідники спробували змусити їх залишити борт. Після цього було викликано поліцію, яка застосувала до пасажирів агресивні методи дії (зокрема, сльозогінний газ). Пасажири були змушені летіти в Україну рейсами інших авіакомпаній.

Після цього міністр закордонних справ України Петро ПОРОШЕНКО не виключив, що особисто зустрінеться з представником авіакомпанії «Wizz Air Україна» для з`ясування обставин інциденту, що стався в аеропорту Лондона.

23 грудня Wizz Air скасувала ще два десятки рейсів в Польщі, Румунії, Чехії, Угорщині, Хорватії, Італії та Великобританії.

Wizz Air пояснює скасування і затримки рейсів несприятливими погодними умовами.

Довідка УНІАН. ЗАТ «Укртатнафта» створено в 1994 році, відповідно до указів Президентів України і Татарстану, на базі Кременчуцького НПЗ. Проектна потужність підприємства становить 18,6 млн. тонн переробки нафти на рік.

Авіаційний парк групи Wizz Air складається з 20 літаків Airbus A320, що здійснюють пасажирські перевезення з 9 операційних баз у Польщі (Катовіце, Варшава, Гданськ і Познань), Угорщині (Будапешт), Болгарії (Софія), Румунії (Бухарест і Клуж-Напока) та Україні (Київ, «Бориспіль»).