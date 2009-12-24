Залізниці України й Казахстану сформують конкурентні тарифи

Залізниці України й Казахстану вирішили сформувати сприятливі та конкурентноздатні тарифні умови на перевезення експортних вантажів (зернові, вугілля, чорні метали, сірка, добрива, жовтий фосфор) із Казахстану в напрямку портів і сухопутних прикордонних переходів України.

Як повідомила УНІАН прес-служба «Укрзалізниці», про це йшлося на зустрічі між генеральним директором «Укрзалізниці» Михайлом КОСТЮКОМ і віце-президентом АТ «НК «Казахстан Темір Жоли» Єрмєком КІЗАТОВИМ, яка відбулася 23 грудня в Києві.

Основні теми зустрічі - збільшення обсягів перевезень і узгодження конкурентних тарифів. Під час зустрічі наголошувалося, що через світову фінансову кризу загальний спад перевезень за підсумками 11 місяців 2009 року в експортно-імпортному й транзитному сполученні між Казахстаном і Україною становив 18%.

Крім того, українські й казахські залізничники вирішили підготувати спільне звернення на ім`я президента ВАТ «Російські залізниці» Володимира ЯКУНІНА з проханням надати конкурентноздатні тарифні умови на перевезення експортних вантажів (вугілля, чорні метали, сірка, добрива) з Казахстану в напрямку портів і сухопутних прикордонних переходів України, контейнерні та контрейлерні перевезення до Китаю й назад, а також - безперешкодний пропуск зерновозів на адресу казахських залізниць.

Крім того, учасники зустрічі планують підвищити ефективність використання рухомого складу шляхом розробки кільцевих маршрутів при перевезеннях вантажів: цукру-сирцю - до Казахстану й Узбекистану та глинозему - до Таджикистану, а також назад завантажувати вагони зерном із Казахстану в напрямку українських портів.

Також сторони обговорили питання реформування залізниць, використання тягового рухомого складу, варіанти придбання рухомого складу.