«Укравтодор» каже, що має кошти для розчищення доріг

«Укравтодор» має кошти на рахунках для розчищення доріг у разі повторення ситуації з сильними снігопадами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Кабінеті міністрів повідомив голова «Укравтодору» Вадим ГУРЖОС.

«Коштів на сьогоднішній день на наших рахунках достатньо, щоб знову, якщо буде такий виклик природи, ми відповіли адекватно. Відповідні доручення було дано Держказначейству в областях, для того, щоб не затримували кошти, пов`язані з ліквідацією наслідків погодних умов, і підготувалися так, щоб ми січень відпрацювали, оскільки зрозуміло, що з 1 по 10 січня взагалі не буде поточного фінансування», - сказав він.

За словами В.ГУРЖОСА, наразі відомство робить необхідні запаси – палива й матеріалів, необхідних для боротьби зі стихією.

«Тобто, ми не бачимо серйозних проблем, ми адекватно відреагуємо на погодні умови», - підкреслив він.

Що стосується суми, в яку відомству обійшлася боротьба зі снігом за минулі дні, В.ГУРЖОС не зміг її назвати, проте зазначив, що в середньому 3-4-денна боротьба зі снігом для однієї області обходиться в 2-3 млн. грн.