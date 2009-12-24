Польща планує витратити на будівництво доріг 11 млрд. доларів

Польща наступного року планує збільшити витрати на будівництво доріг до рекордних 10,8 млрд. доларів із 6,2 млрд. доларів, витрачених цього року (за поточним курсом 2,9 злотих за долар).

Як передає кореспондент УНІАН, за даними польських медіа, про це заявив директор генеральної дирекції доріг Польщі (GDDKiA) Лех ВІТЕЦЬКИЙ.

«Таких коштів на дорожню інфраструктуру не було ще ніколи», - сказав він.

Л.ВІТЕЦЬКИЙ зазначив, що в 2011 році на дороги буде витрачено 7,9 млрд. доларів.

На даний момент у Польщі будуються й реконструюються 777 км доріг.

Ще цього року буде завершено будівництво близько 80 км швидкісних доріг.

GDDKiA наступного року планує розпочати будівництво понад 700 км швидкісних доріг і понад 500 км автострад.

Як відомо, Польща разом із Україною прийматимуть Чемпіонат Європи з футболу в 2012 році.