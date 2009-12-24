Харківський аеропорт відновив роботу

18:57, 24 грудня 2009
Транспорт/Звя'зок
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Зупинену через негоду

Сьогодні надвечір відновив роботу Харківський аеропорт, який зранку не працював через негоду, зокрема, через обледеніння злітно-посадкової смуги.

Як повідомив кореспонденту УНІАН представник аеропорту, після відновлення роботи перший рейс був здійснений до Харкова із Києва о 16.30. Також о 17.00 відбув літак до Москви.

Зараз готуються ще два літаки на виліт і кілька – на прийом, які, згідно з графіком, мали здійснити рейси впродовж сьогоднішнього дня.

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