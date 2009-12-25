Вчора в Росії українсько-російський літак Ан-148 здійснив перший комерційний рейс за маршрутом Санкт-Петербург - Москва.

Про це УНІАН повідомили в авіакомпанії «Росія».

«У небо піднявся перший літак Ан-148-100, який поповнив парк авіакомпанії "Росія". Принципово нове повітряне судно, вперше за довгі роки серійно виготовлене в нашій країні, стало на одну з найбільш запитаних пасажирами ліній - Санкт-Петербург - Москва. На цьому маршруті літак експлуатуватиметься найближчим часом, а надалі приступить до виконання рейсів в інші міста Росії, СНД і Європи», - йдеться в повідомленні.

Ан-148 - регіональний близькомагістральний літак, розрахований на комфортне перевезення 68 пасажирів. Дальність польоту становить 3,5 тис. кілометрів, крейсерська швидкість - 800-870 км/год. Особливістю цього типу ПС є високе розташування двигунів, що дозволяє літаку здійснювати зльоти і посадки навіть на аеродромах з низькою якістю покриття. Сучасне бортове обладнання робить можливою посадку машини в складних метеорологічних і нічних умовах. Літак спроектований київським АНТК ім. Антонова, у програмі виробництва задіяні завод "Авіант" в Україні і "Воронезьке акціонерне літакобудівне товариство" в Росії.

Авіакомпанія "Росія" уклала лізингову угоду з компанією "Іллюшин Фінанс" на постачання шести Ан-148 у 2009 - 2010гг. і опціоном на купівлю ще шести таких літаків протягом 2011 – 2012 рр.

Як повідомляв УНІАН, Ан-148 13 грудня ц.р. виконав перший міжнародний комерційний рейс за маршрутом Одеса-Москва (Шереметьєве) під прапором авіакомпанії «АероСвіт».

2 червня 2009 р. авіакомпанія «АероСвіт» почала першою виконувати регулярні перельоти на першому літаку Ан-148 на маршруті Київ –Харків – Київ.