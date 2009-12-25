Київський метрополітен у новорічну ніч працюватиме довше

У зв’язку з проведенням загальноміських Новорічних та Різдвяних заходів та забезпечення перевезення пасажирів у новорічну ніч, буде змінено режим роботи Київського метрополітену.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КП “Київський метрополітен”, зокрема, у ніч з 31 грудня 2009 року на 1 січня 2010 року роботу столичного метро буде продовжено на 2 години 30 хвилин.