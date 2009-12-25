Літак Ан-70 буде затребуваний у Росії, але його треба доопрацювати

Літак Ан-70 у разі його доопрацювання буде затребуваний у військово-транспортній авіації (ВТА) РФ.

Про це повідомив сьогодні журналістам командувач військово-транспортною авіацією ВПС Росії генерал-лейтенант Віктор КАЧАЛКІН, передає РІА «Новости».

"Я вважаю, що з певними коректуваннями і доопрацюваннями цей тип літака буде затребуваний ВТА", - сказав В.КАЧАЛКІН.

Він нагадав, що програма з розробки цього літака ведеться з кінця 80-х років.

"У нього були вкладені певні сили і кошти, але коли він з`явився, цей літак вже не відповідав вимогам, що висуваються до нього. Коли до його програми стали вноситися коректування, розпався Радянський Союз", - сказав В.КАЧАЛКІН.

Він додав, що перспективи у літака є, але лише у разі, якщо він відповідатиме заявленим завданням.

"Якщо раніше ми його наближали до Ан-12, то тепер за характеристиками ми хотіли б, щоб він наближався до Іл-76", - зауважив командувач.

Спільна програма військово-транспортного літака Ан-70 здійснювалася згідно з підписаними угодам Росії і України про виробничу і науково-технічну кооперацію підприємств оборонних галузей промисловості у 1993 і 1999 роках. Вже з 2000 року Росія висловлювала сумніви у доцільності продовження проекту. У травні 2006 року російська сторона офіційно заявила про вихід з цього проекту. Втім потім з`явилися повідомлення, що Росія має намір повернутися до його реалізації.

Протокол відновлення робіт між РФ і Україною з проектування і виготовлення літака Ан-70 був підписаний у серпні 2009 року на МАКС-2009. У жовтні було укладено додаткову угоду на проплату першого траншу 150 млн. руб. для закінчення льотних випробувань Ан-70. З початку 2010 року, за інформацією Міноборони, до бюджету Росії закладено близько 500 млн. руб.

Головними замовниками літака є міністерства оборони Росії і України.

Ан-70 – середньомагістральний вантажний (оперативно-тактичний військово-транспортний) літак, який має прийти на зміну морально і фізично застарілому Ан-12. Перший політ Ан-70 відбувся 16 грудня 1994 року в Києві.

Літак Ан-70 призначений для транспортування вантажів масою до 47 тонн, десантування парашутистів і техніки.