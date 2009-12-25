Авіакомпанія МАУ відкрила новий прямий рейс

24 грудня авіакомпанія «Міжнародні Авіалінії України» виконала перший прямий рейс між Одесою та Дубаї.

Як повідомили УНІАН в прес-службі МАУ, в період зимової навігації рейси виконуватимуть 2 рази в тиждень: виліт з Одеси щопонеділка і щочетверга, виліт з Дубаї – щовівтарка і щоп’ятниці.

Рейси МАУ між Одесою і Дубаї виконують на літаках «Боїнг-737» з двома класами обслуговування – бізнес і економ. Час польоту – менше 5 годин.

Таким чином, на сьогодні враховуючи власні регулярні рейси Київ – Дубаї, Київ – Абу-Дабі і Одеса – Дубаї, авіакомпанія МАУ надає пасажирам можливість здійснювати перельоти між Україною і ОАЕ 10 разів на тиждень.

Нагадаємо, авіакомпанія МАУ також забезпечує пряме повітряне сполучення між Києвом і Дубаї (3 рейси в тиждень) і Києвом і Абу-Дабі (в даний час – 3 рейси в тиждень, а з 24-го січня 2010 року – 5 рейсів на тиждень).

Довідка УНІАН. Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» - лідер ринку міжнародних авіаперевезень України.

Флот МАУ складається з 18 літаків «Боїнг 737-300/400/500/800».

Базовим аеропортом МАУ є міжнародний аеропорт Києва «Бориспіль».

Акціонери МАУ: Фонд державного майна України – 61,6%, Austrian Airlines – 22,5%, Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) - 9,9%, та інші – 6%.