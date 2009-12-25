Для добудови Дарницького вокзалу потрібен інвестор

Продовження будівництва пасажирського вокзалу станції «Дарниця» Південно-західної залізниці відкладено через відсутність фінансування.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Південно-Західної залізниці з посиланням на начальника ПЗЗ Олексія КРИВОПИШИНА, роботи з будівництва пасажирського вокзалу, за допомогою якого планувалося розвантажити вокзал станції Київ-Пасажирський, припинені в очікуванні інвестора. «Конкурси для визначення інвестора проводилися неодноразово, і навіть практично були підписані договори на початок робіт, проте через кризу вони були припинені», — відзначив він.

За словами А.КРИВОПИШИНА, пропускна спроможність вокзалу складатиме 70 тис. пасажирів на добу. Зараз готовність споруди складає 60%. При цьому він акцентував, що ПЗЗ власними силами побудувала два павільйони вокзалу, в яких розташовується приміський вокзал: один — на вул. Празькій, другий – на вул. Привокзальній.

«Павільйони ми з`єднали тунелем, побудували шість критих платформ, обладнаних ескалаторами. Отже, було вирішено локальне завдання по приміських перевезеннях через станцію «Дарниця», — сказав А.КРИВОПИШИН.