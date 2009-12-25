Користувачів "сірих" мобільників сповіщатимуть про нереєстрацію

Національна комісія з питань регулювання зв`язку України (НКРЗ) зобов`язала мобільних операторів, починаючи з 2 січня 2010 року, сповіщати всіх абонентів, які використовують термінали, внесені у так званий “сірий” список.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі НКРЗ.

Згідно з повідомленням, комісія на своєму засіданні розглянула питання функціонування автоматизованої інформаційної системи обліку мобільних терміналів (кодів ІМЕІ). У зв`язку із значним збільшенням обсягів сірих списків на власних мережах операторів мобільного зв`язку комісія зобов`язала операторів до 15 січня 2010 року проаналізувати ситуацію і направити до НКРЗ і держпідприємства «Український державний центр радіочастот» (УДЦР) пропозиції з приведення актуальної бази користувачів послуг у відповідність з реальними списками кодів ІМЕІ в узагальненій базі УДЦР.

«З 2 січня 2010 року оператори мобільного зв`язку повинні почати відправку СМС-повідомлень абонентам, які використовують мобільні термінали, що знаходяться в «сірих списках» за інформацією, одержаною від УДЦР», – сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, з 28 березня ц.р. в Україні заборонено ввезення і реалізація мобільних терміналів/телефонів без реєстрації IMEI в узагальненій базі даних. Таку узагальнену базу даних веде державне підприємство «Український державний центр радіочастот» у рамках інформаційної системи обліку мобільних терміналів.

Довідка УНІАН. IMEI – міжнародний ідентифікатор мобільного устаткування, який складається з 15 цифр і є унікальним для кожного мобільного телефону. Код встановлюється на заводі при виготовленні телефону і служить для його ідентифікації в мережі оператора.

Рішеннями НКРЗ передбачено, що, починаючи з 31 липня ц.р., оператори мобільного зв`язку здійснюватимуть підключення лише тих нових телефонів, коди IMEI яких зареєстровані в узагальненій баз даних УДЦР.

Узагальнена база даних кодів IMEI мобільних телефонів інформаційної системи має три реєстри: білий, чорний і сірий списки. У білий заносяться номери кодів зареєстрованих мобільних телефонів. У чорний – не занесені в білий або зареєстровані органами МВС як крадені (оператори не мають права обслуговувати ці телефони). У сірий список – коди телефонів, які не зареєстровані ні в білому, ні в чорному списку. Впродовж трьох місяців телефони з цього списку переходять у білий або чорний список (залежно від результатів перевірки легальності таких телефонів).