Абонбаза стільникових операторів України зменшилася на 0,5%

Станом на кінець листопада 2009 року сукупна абонентська база операторів стільникового/мобільного зв`язку в Україні, порівняно з жовтнем 2009 року, зменшилася на 265,96 тис. користувачів, або на 0,48%, і становила 55,023 млн. абонентів (активованих SIM-карт).

Про це повідомляється в рейтингу українського офісу компанії iKS-Consulting (Росія), який надано УНІАН.

За даними рейтингу, рівень номінального проникнення стільникового зв`язку від загальної чисельності населення країни на кінець листопада зменшився на 0,6 п.п. і становив 119,6%. Абонентська база операторів мобільного зв`язку стандарту GSM за підсумками листопада 2009 року становила 53 млн. 562 тис. 185 абонентів, або 97,44% від загальної абонентської бази стільникового/мобільного зв`язку України (у жовтні - 53 млн. 874 тис. 574, або 97,34%). На долю CDMA-операторів у листопаді 2009 року припадало 1 млн. 076 тис. 770 абонентів, або 1,96% від загальної абонентської бази України (у жовтні - 1 млн. 038 тис. 242, або 1,9%). Решта абонентів підключена до єдиної в Україні мережі в стандарті UMTS компанії «Укртелеком».

За підсумками листопада 2009 року, порівняно з попереднім місяцем, у трьох операторів першого ешелону кількість клієнтів знизилася. Так, кількість клієнтів знизилася у «Київстару», «МТС-Україна» і українського підрозділу Beeline – на 215, 131 і 89 тисяч користувачів відповідно.

У листопаді ц.р. лідером зі зростання абонентів в абсолютному вираженні стала компанія «Астеліт», збільшивши за минулий місяць на 123 тисячі кількість користувачів мережі life:). Найбільші темпи приросту абонентської бази в листопаді продемонструвала компанія «Укртелеком» - 4,7%.

Лідером у рейтингу операторів з найбільшою абонентською базою є «Київстар», у якого за підсумками листопада 2009 року налічувалося майже 21,95 млн. абонентів, або 39,9% від всієї абонентської бази стільникового/мобільного зв`язку України. На другому місці – «МТС-Україна», кількість абонентів якої на кінець листопада становила 17,6 млн., частка ринку – майже 32%. Третю позицію в рейтингу займає компанія «Астеліт», кількість користувачів якої за минулий місяць збільшилася до 11,986 млн. (майже 21,8% від загальної абонбази). У об`єднаної компанії під ТМ Beeline («Українські радіосистеми» і «Голден Телеком») абонбаза зменшилася до 2,02 млн. абонентів (частка ринку - 3,7%).

Список операторів стандарту CDMA очолює компанія «Телесистеми України» (ТМ PEOPLEnet) – 399 тис. абонентів, або 0,73% від всієї абонентської бази стільникового/мобільного зв`язку України. Шостий рядок IKS-рейтингу займає дочірнє підприємство «Укртелекому» - Utel з 384 тис. користувачів і часткою ринку 0,7%. На передостанньому місці – компанія «Інтернаціональні телекомунікації», 353 тис. клієнтів (0,64% від загальної абонбази). На восьмому місці – International Telecommunication Company («CDMA Україна») – майже 315 тис. абонентів, частка ринку - 0,57%.