МЗС: «Аріана» рухається до порту призначення

У неділю, 27 грудня, балкер “Аріана”, після заправки пальним та завершення відповідних регламентних робіт, о 13:00 за київським часом вирушив на північ у напрямку попередньо визначеного порту.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства закордонних справ України.

Зі слів капітана Г.ВОРОНОВА, з яким керівництво МЗС підтримує постійний зв’язок, робочі механізми судна працюють в штатному режимі, стан здоров’я та настрій членів екіпажу судна нормальний,

Міністерство закордонних справ тримає на контролі питання графіку руху судна та його супроводу міжнародними силами до порту призначення, зазначається у повідомленні.

Прес-служба повідомила, що керівник МЗС Петро ПОРОШЕНКО особисто здійснює координацію дій дипломатичних представництв України в ряді держав світу з метою якнайшвидшого повернення моряків на батьківщину.

Про перебіг подій Департамент консульської служби МЗС поінформувала родини членів екіпажу балкера “Аріана”.

Як повідомляв УНІАН, 10 грудня судно "Аріана" було звільнене після 8 місяців перебування в полоні у піратів Сомалі. У заручниках у піратів були 24 моряки. За звільнення «Аріани» та українських громадян судновласник заплатив викуп у розмірі 2,8 млн. дол.