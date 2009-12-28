«Укрзалізниця» призначила 50 додаткових потягів

Залізниці України продовжують роботу над забезпеченням пікових перевезень пасажирів напередодні і під час новорічних і різдвяних свят. Так, додано ще 3 додаткові потяги на цей період. Загальну кількість додаткових потягів скала 50 станом на 28 грудня.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Укрзалізници».

Зокрема, 15 потягів призначила Південно-Західна залізниця; 14 — Придніпровська; 7 — Одеська; 5 — Південна, 5 — Львівська; 4 — Донецька.

Крім того, 20 потягів (з них 3 транзитні) призначили російські залізничники.

Одеська залізниця призначила додаткові потяги на напрямах Миколаїв—Київ, Одеса-Харків, Одеса-Львів, Херсон-Львів, Одеса-Ужгород, Одеса-Київ, Київ–Івано-Франківськ; Придніпровська залізниця – на напрямах Євпаторія—Москва, Бердянськ—Москва, Феодосія—Москва, Сімферополь—Москва, Сімферополь—Київ—Сімферополь, Дніпропетровськ—Львів, Сімферополь—Київ—Дніпропетровськ—Запоріжжя, Симферополь—Ужгород, Сімферополь—Львів; Південно-Західна залізниця — Київ-Сімферополь, Київ—Ужгород, Київ-Львів, Київ-Чіп, Київ-Москва, Київ–Івано-Франківськ; Донецька залізниця: Луганськ—Київ, Донецьк—Київ, Дебальцево—Київ—Луганськ, Ясиновата—Киев—Донецьк; Південна залізниця: Харків—Сімферополь, Харків—Київ, Харків-Ужгород, Харків-Севастополь і Харків-Сімферополь; Львівська залізниця: Львів–Київ–Івано-Франківськ, Київ-Львів;, Івано-Франківськ–Київ–Львів.