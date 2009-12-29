Південна залізниця запустить швидкісний потяг Харків–Київ

Південна залізниця та “Укрзалізниця” готують інфраструктуру для запуску до Євро-2012 швидкісного залізничного сполучення між Харковом та Києвом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу в Харкові начальник Південної залізниці Віктор ОСТАПЧУК.

«Ми ведемо роботу разом з “Укрзалізницею”, щоб підготувати всю нашу інфраструктуру для пропуску швидкісних потягів від Харкова до Києва. Я думаю, що на початку 2012 року перші такі потяги будуть експлуатуватися», – сказав начальник Південної залізниці.

За словами В.ОСТАПЧУКА, «Південна залізниця» запланувала придбання нових швидкісних потягів.

«Заплановане придбання двох нових швидкісних потягів. Ведемо зараз з кількома лізинговими компаніями роботу по придбанню нового рухомого складу. Це будуть або двоповерхові потяги подвійного живлення, або інша техніка», – сказав В.ОСТАПЧУК.

Він також додав, що робота з приведення залізничних шляхів та інфраструктури залізниці до міжнародних стандартів буде вестися і в напрямку російського кордону.

В.ОСТАПЧУК запевнив, що протягом наступного року “усі станції, зупиночні пункти, платформи будуть приведені в порядок».

Начальник «Південної залізниці» повідомив, що станція Козача Лопань буде реконструюватися, починаючи з січня 2010 року. «Це будуть північні ворота України», – резюмував він.