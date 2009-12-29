Снігопад "завалив" транспортно-дорожний комплекс України

В Україні через суттєве погіршення погодних умов ускладнено проїзд автомобільними шляхами.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства транспорту та зв`язку, зокрема, станом на 08.00 29 грудня залишається перекритим рух на переливній ділянці автомобільної дороги Т-07-01 Ужгород-Демечі, км 18-19, в Ужгородському районі.

У Київській області на автомобільній дорозі М-05 Київ-Одеса встановлено обмеження руху: км 18+20 (права смуга), км 20+18 (ліва смуга), км 39+40 (права смуга).

Також із 19.50 28 грудня до 08.00 29 грудня було закрито аеропорт Бориспіль. Роботу аеропорту планується відновити сьогодні до 12.00. Як повідомила прес-служба Міністерства транспорту і зв`язку України, щоб міжнародний аеропорт зміг почати працювати якомога швидше, за дорученням першого заступника міністра транспорту і зв`язку України Василя ШЕВЧЕНКА максимально задіяно зусилля транспортників для очищення злітно-посадочної смуги і території аеропорту від снігу.

«Міжнародний аеропорт «Бориспіль» – головні транспортні ворота України. Тому ми повинні максимально сконцентрувати зусилля, щоб сьогодні до 12:00 аеропорт почав працювати», - наголосив В.ШЕВЧЕНКО.

Крім того, порти Північно-Західної частини Чорного моря - Білгород-Дністровський, Іллічівський, Одеський, Скадовськ, „Южний” працюють з обмеженнями по вітру.

Щодо роботи залізничного транспорту, то у ніч на 29 грудня через складні погодні умови було затримано шість вантажних поїздів. Для очищення залізничної інфраструктури від снігу задіяно 2 тис. 176 осіб та техніка.

Міністерство транспорту звертається до всіх водіїв бути максимально уважними та обережними на дорогах, а за можливістю - утриматися від поїздок на час ускладнення проїзду автошляхами через складні погодні умови.

Також в ніч на 29 грудня внаслідок ускладнення погодних умов, зокрема сильних опадів у вигляді дощу, мокрого снігу та шквалистих поривів вітру, сталося знеструмлення 1077 населених пунктів у 14 областях.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, зокрема, у Вінницькій області без електропостачання 262 н.п., Київській – 185, Кіровоградській – 138, Черкаській – 136, Житомирській – 94, Чернігівській – 83, Миколаївській – 52, Рівненській – 34, Херсонській – 33, Полтавській – 32, Запорізькій – 12, Дніпропетровській – 8, Волинській – 6 і Луганській - 2.

Електрику відновлюють аварійні бригади обленерго.