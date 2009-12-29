Роботу сільських АТС буде відновлено впродовж доби

Зв`язківці працюють над відновленням роботи сільських АТС, які постраждали в результаті сильної негоди, і впродовж доби планується відновити їх роботу.

Про це УНІАН повідомляє прес-служба Міністерства транспорту і зв`язку України.

В даний час за дорученням першого заступника міністра транспорту і зв`язку Василя ШЕВЧЕНКА здійснюється комплекс робіт з розчищення автодоріг від снігових заносів, що уможливить своєчасну доставку кореспонденції, а також роботи, направлені на відновлення зв`язку.

За даними міністерства, в результаті ускладнення метеорологічних умов на території України в ніч з 28 на 29 грудня було порушено роботу сільських АТС ВАТ ”Укртелеком”.

Зокрема, через відсутність електроенергії станом на ранок 29 грудня не працюють 537 сільських АТС – у Вінницькій, Дніпропетровській, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Сумській, Херсонській, Черкаській і Чернігівській областях. Загалом з 687 населеними пунктами цих областей порушено зв`язок. Крім того, через складні погодні умови й снігові заноси не вдалося своєчасно провести обмін поштою з населеними пунктами Крижопільського району Вінницької області.