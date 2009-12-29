Поїзди ПЗЗ затримуються через снігові замети

Південно-Західна залізниця повідомляє про затримки у русі поїздів через снігові замети і пошкодження ліній електропередачі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Південно-Західної залізниці, сьогодні рухаються із затримками як пасажирські, так і вантажні поїзди, проте поки що немає оперативних даних, скільки поїздів і яка затримка за часом.

За даними Південно-Західної залізниці, в ніч на 29 грудня випало понад 30 см мокрого снігу. Працівники залізниці всю ніч боролися із сніговими заметами на залізничних коліях, вокзалах і станціях.

Крім того, через налипання мокрого снігу на гілках дерев тільки у межах Київської області повалило близько 200 дерев на електромережі залізниці. Високовольтні лінії електропередачі під вагою снігу і опалих гілок були пошкоджені. Зокрема, вкрай складна ситуація склалася по станції Дарниця (вихід на Ніжин і Гребінку), де значна кількість дерев Дарницького лісопаркового господарства нахилилися, на ділянці Боярка–Васильків–Мотовиловка – нахил насаджень Боярської лісової дослідної станції і Мотовилівського лісництва. У результаті стався збій руху по станціях Васильків і Боярка.

Також, за даними Південно-Західної залізниці, через аварійну ситуацію о 5.15 "Київобленерго" відключило живлення на тяговій підстанції Боярка, яка забезпечує електроенергією залізничний напрям до Фастова. У зв`язку з відсутністю живлення згасли світлофори, що зробило неможливим рух поїздів. Проте Південно-Західна залізниця працювала завдяки подачі електроенергії власними технічними засобами – поїзди не зупинялися.

Для боротьби з негодою залізничники залучили 15 снігоочищувальних машин. Також, щоби очистити від снігового покриву стрілочні переводи, працівники Південно-Західної залізниці задіяли 3187 одиниць пневмообдувальної техніки і 587 електрообігрівачів. Для обрізання дерев створені мобільні бригади з працівників Південно-Західної залізниці.

Як наголошується у повідомленні, Південно-Західна залізниця продовжить снігоочищувальні заходи, щоб пасажирські поїзди прибували і відправлялися з якомога меншою затримкою. Усього до ліквідації наслідків стихії залучено понад 2000 працівників.