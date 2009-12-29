Станом на 13.00 29 грудня через складні погодні умови затримано 12 пасажирських поїздів.

Про це УНІАН повідомляє прес-служба Міністерства транспорту і зв`язку.

Згідно з повідомленням, усі поїзди, рух яких затримується, - Південно-Західної залізниці (ПЗЗ).

Залізничники продовжують докладати всіх зусиль для забезпечення безперебійного руху пасажирських і приміських поїздів.

Як повідомляв УНІАН, за даними “Укрзалізниці”, перебої в русі поїздів спостерігаються тільки на ПЗЗ через складні погодні умови.