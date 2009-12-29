Через складні погодні умови затримано 12 пасажирських поїздів
16:50, 29 грудня 2009Транспорт/Звя'зок
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Станом на 13.00 29 грудня через складні погодні умови затримано 12 пасажирських поїздів.
Про це УНІАН повідомляє прес-служба Міністерства транспорту і зв`язку.
Згідно з повідомленням, усі поїзди, рух яких затримується, - Південно-Західної залізниці (ПЗЗ).
Залізничники продовжують докладати всіх зусиль для забезпечення безперебійного руху пасажирських і приміських поїздів.
Як повідомляв УНІАН, за даними “Укрзалізниці”, перебої в русі поїздів спостерігаються тільки на ПЗЗ через складні погодні умови.
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