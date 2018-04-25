Потяг Київ-Москва: ПЗЗ презентувала вагон-купе підвищеної комфортності

Південно-Західна залізниця "ставить на колеса" купе-вагон підвищеної комфортності.

З початку року у складі потягу Південно-Західної залізниці №1/2 Київ-Москва з`явиться новий вагон – поки єдиний у своєму роді. ПЗЗ взяла його в оренду у російського ТОВ «Вагонремсервіс», вагон був переобладнаний із звичайного купейного вагона українським ВАТ «Дніпровагонрембуд» у вагон підвищеної комфортності. Квитків поки немає у продажу, проте в планах ПЗЗ – почати його курсування з 8 січня і через день.

Російські залізниці вже використовують вагони подібного типу, один з них – на напрямі Москва-Київ.

Новий вагон має шість купе сімейного типу. Вони двомісні, але допускається також проїзд третього пасажира – дитини, оскільки ширина нижнього спального місця – дивана-ліжка – 1 м 20 см. У кожному купе є санвузол з душем, система кондиціонування і вентиляції повітря, а також енергозбереження. Є в купе і аудіо-відео система.

Місце в купе купити не можна – продається купе в цілому (обидва місця). Вартість – близько 3,5-4 тис. грн. Продаж квитків здійснюватимуть у звичайному порядку.

«Ціна квитка залежить від багатьох чинників. Річ у тому, що вартість міжнародних перевезень залежить від курсу швейцарського франка, по-друге, на території Росії діють диференційовані тарифи, тобто, залежно від дня тижня, пори року ціна змінюється. Орієнтовно, в районі 3,5-4 тис. грн. за купе. В порівнянні з СВ, це вище десь в 2 рази», - пояснює начальник пасажирської служби Південно-Західної залізниці Олександр Болдов.

За його словами, поки ПЗЗ запускає тільки один вагон такого класу, московський напрям вибраний у зв`язку з його популярністю. З введенням даної послуги відомство вивчить попит і визначиться на перспективу.

А.Болдов також відзначив, що ідея ввести в роботу такий вагон прийшла у зв`язку з попитом на вагони-салони, які вже давно можна замовити і включити в будь-який склад поїзда.

ПЗЗ може надати 5 вагонів-салонів. Як відомо, вони замовляються не покупейно, а цілком, при цьому вартість поїздки у вагоні-салоні (місткістю 7-11 осіб) – 15-20 тис. грн. в один бік. Окрім комфортабельних купе, вагон-салон має зал для засідань, кухню з набором побутової техніки, душові кабіни, санвузли.

На ПЗЗ такі вагони називають готелями на колесах. Проїхатися в ньому можна не тільки в Україні, але в країнах СНД.

(УНІАН)