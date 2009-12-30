Південно-Західна залізниця повністю відновила рух поїздів
12:12, 30 грудня 2009Транспорт/Звя'зок
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Відучора, 29 грудня
Південно-західна залізниця (ПЗЗ) повністю відновила рух поїздів.
Як повідомляє прес-служба ПХХ, відучора, з 20.00, пасажирські та вантажні поїзди Південно-Західної залізниці почали відправлятися і прибувати відповідно до графіка.
Таким чином, у даний час залізничники продовжують своєчасно забезпечувати перевезення пасажирів на всіх напрямках.
Як повідомляв УНІАН, 29 листопада через негоду і сильний сніг на Південно-Західній залізниці були затримки в русі поїздів.
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