Південно-Західна залізниця повністю відновила рух поїздів

Південно-західна залізниця (ПЗЗ) повністю відновила рух поїздів.

Як повідомляє прес-служба ПХХ, відучора, з 20.00, пасажирські та вантажні поїзди Південно-Західної залізниці почали відправлятися і прибувати відповідно до графіка.

Таким чином, у даний час залізничники продовжують своєчасно забезпечувати перевезення пасажирів на всіх напрямках.

Як повідомляв УНІАН, 29 листопада через негоду і сильний сніг на Південно-Західній залізниці були затримки в русі поїздів.