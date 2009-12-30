Рух поїздів не припинявся у складних погодних умовах

Упродовж останньої доби в Україні випала значна кількість опадів, ситуація ускладнилася вітром і ожеледицею, проте рух поїздів не припинявся.

Про це повідомила УНІАН прес-служба «Укрзалізниці».

Згідно з повідомленням, цього разу зі всіх залізниць найбільше постраждала Південно-Західна. Основні зусилля залізничники зосередили на забезпеченні безперебійного руху пасажирських і приміських поїздів.

Для боротьби зі стихією впродовж останньої доби було залучено понад 12,5 тисяч залізничників, задіяно 15 снігоочищувальних машин СМ-2 та іншої спеціальної техніки. Основні снігоочищувальні роботи велися на станціях Дарниця, Київ-Пасажирський, Чернігів, Фастів, Миронівка, Казатин, Коростень, Жмеринка, Ніжин, Горностаївка, Кордишевка, Голендри, Чернігів-Овруч (Південно-Західна залізниця) і Христинівка (Одеська залізниця). При очищенні об`єктів залізничної інфраструктури вивезено тисячі кубометрів сніжних мас.

За даними «Укрзалізниці», для оперативного реагування на залізницях цілодобово працюють штаби з боротьби зі снігом.

Нагадаємо, що, за даними Південно-Західної залізниці, близько 40 пасажирських поїздів 29 грудня прийшли до Києва із запізненням. Після 20-ї години 29 грудня рух за графіком відновлено.