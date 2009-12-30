Перший серійний літак АН-148 передали «Лізингтехтрансу»

Перший серійний літак АН-148 Київського авіаційного заводу «Авіант» передано державному лізинговому підприємству Міністерства транспорту і зв`язку України «Лізингтехтранс».

Як повідомила УНІАН прес-служба міністерства, сьогодні на АНТК ім. Антонова відбулися урочисті заходи, присвячені завершенню побудови і викотці першого серійного зразка регіонального реактивного літака нового покоління АН-148, виготовленого на авіаційному заводі в Києві.

У заході взяли участь прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО, перший заступник міністра транспорту і зв`язку Василь ШЕВЧЕНКО, заступник міністра транспорту і зв`язку – голова Державіаадміністрації Олександр ДАВИДОВ та інші.

«Літак відповідає всім сучасним вимогам цивільної авіації. Саме тому існують великі перспективи для його експлуатації як на внутрішніх, так і на міжнародних маршрутах», – зазначив В.ШЕВЧЕНКО.

Довідка УНІАН. АН-148 - перший реактивний пасажирський літак українського виробництва, який є результатом спільної праці вітчизняних і російських фахівців літакобудування. За своїми показниками літаки АН-148 зможуть замінити літаки Ту-134, які були широко популярні в цивільній авіації СРСР і України, і скласти гідну конкуренцію літакам аналогічного класу Embraer-175 (виробництва Бразилії) і Bombardier CRJ 705 (виробництва Канади).

АН-148 призначений для пасажирських перевезень на регіональних і ближньомагістральних авіалініях дальністю до 3100 км. Перевагою АН-148 є те, що він може базуватися на злітно-посадкових смугах зі штучним покриттям, а також на підготовлених грунтових смугах, які розташовані до 1500 метрів над рівнем моря, в будь-яких кліматичних умовах.

Крейсерська швидкість польоту літака становить 780-850 км/год., а крейсерська висота польоту – до 12 200 м.

Сертифікація типової конструкції літака тривала три роки і була завершена 26 лютого 2008 року виданням сертифікату типу України і Міждержавного Авіаційного Комітету.

Зацікавлені в експлуатації АН-148 українські авіакомпанії залучалися як до розробки самого літака, так і до розробки програми підтримки льотної придатності.