Мінтранс розробить Програму розвитку комбінованих перевезень

Кабінет міністрів України доручив Міністерству транспорту і зв`язку до IV кварталу 2010 року розробити і затвердити Програму розвитку комбінованих перевезень в Україні до 2015 року.

Про це йдеться у розміщеному на сайті уряду «Плані дій щодо розвитку інтермодальних перевезень, формування конкурентного середовища у сфері діяльності операторів залізничних перевезень, здійснення комплексу заходів щодо підвищенню якості обслуговування пасажирів і протидії контрабанді у пасажирських потягах», затвердженому розпорядженням Кабінету міністрів від 16 грудня в 2009 р. № 1558-г.

Крім того, Мінтрансу і Держмитслужбі доручено у 2010-2015 рр. вжити заходи щодо будівництва комплексу з переробки сорокафутових контейнерів на терміналі Дніпропетровськ—Лиски і створити додаткові потужності для переробки контейнерів на терміналі Одеса—Лиски.

Також їм доручено розробити і надати в установленому порядку Кабінету міністрів законопроект з питань створення і діяльності сухопутних залізничних портів, законопроект про змішані (комбінованих) перевезення.

Мінтранс у 2010-2011 рр. має розробити дослідний зразок вагону-платформи для контрейлерних перевезень на швидкісних візках, а також постійно забезпечувати оновлення рухомого складу для здійснення залізничних пасажирських перевезень.

Крім того, у 2010 р. Мінтрансу доручено реалізувати повністю проект продажу електронних квитків через Інтернет, в 2010–2011 рр. – організувати продаж проїзних документів через спеціалізовані автомати самообслуговування.

До 2012 р. Мінтранс має розв`язати проблему навчання персоналу, робота якого пов`язана з обслуговуванням пасажирів, іноземним мовам на професійному рівні.

Також Кабмін доручив Мінтрансу, Мінекономіки і Мінпромполітики сприяти проведенню гнучкої тарифної політики у сфері пасажирських і вантажних перевезень залізницею, у 2010 р. ввести із застосуванням електронного підпису електронний документообіг, пов`язаний з перевезенням вантажів залізницею.

Мінтрансу і Держмитслужбі доручено розробити і вжити заходи щодо подальшого спрощення процедур здійснення митними та іншими контролюючими органами контролю над переміщенням вантажів в міжнародному сполученні у морських торговельних портах України і на прикордонних станціях.