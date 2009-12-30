ПЗЗ призначила ще один додатковий потяг

Південно-Західна залізниця (ПЗЗ) на 31 грудня призначила ще один додатковий потяг до Ужгорода.

Про це УНІАН повідомила прес-служба ПЗЗ.

Пасажири можуть виїхати зі столичного залізничного вокзалу у ніч з 30 на 31 грудня о 1-й годині 08 хвилин потягом № 563/564 Київ-Ужгород. До Ужгороду потяг приїде 31 грудня о 18-й годині 40 хвилин.

Нагадаємо, Південно-Західна залізниця до новорічних і різдвяних свят призначила 18 додаткових потягів.

Всього на «Укрзалізниці» призначено 53 додаткових потяги.