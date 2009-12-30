Сьогодні о 14.00 повністю відновлено роботу аеропорту «Київ» (Жуляни).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства транспорту і зв`язку України.

Нагадаємо, в ніч з 28 на 29 грудня істотно погіршились метеорологічні умови на території України, внаслідок чого було ускладнено роботу транспортно-дорожнього комплексу. Зокрема, через сильний снігопад тимчасово не працювали аеропорт «Бориспіль» і аеропорт «Київ» (Жуляни).

Довідка УНІАН. У міжнародному аеропорту «Київ» (Жуляни) ведуться роботи, передбачені генеральним планом підготовки до Євро-2012.

До проведення реконструкції аеродром був придатний до експлуатації повітряних суден типу Як-42 з обмеженнями за масою та інтенсивністю польотів, а також Ан-24, Як-40. Після реконструкції аеродрому аеропорт може приймати великі літаки типу В-737 і нижчі за класом.

Перший регулярний пасажирський рейс здійснив посадку в аеропорту «Київ» (Жуляни) 25 травня 1924 року.