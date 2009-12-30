Сильний вітер і ожеледиця ускладнюють проїзд на дорогах

Сильний поривчастий вітер, який призвів до утворення снігових заметів, і ожеледиця ускладнюють проїзд на автодорогах у деяких регіонах. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства транспорту і зв`язку України.

За даними міністерства, покриття автодоріг державного і місцевого значення в більшості областей – мокре. У Чернігівській області дороги державного значення засніжені. Дороги місцевого значення у західних і північних областях – засніжені. На перевальних ділянках доріг у Карпатському регіоні – сніг, у Криму на перевалах без опадів, проїзд забезпечено. Дорогою М-05 Київ–Одеса проїзд повністю забезпечено, проте на км 60+000 – 62+000 – дорога засніжена.

Зокрема, в Чернігівській області через негоду частково обмежено рух на одній дорозі державного значення. У Київській, Чернігівській і Вінницькій областях залишається ускладненим проїзд дорогами місцевого значення.

У Чернігівській області з 4 год. 30 хв. 30 грудня частково обмежено рух великовантажних транспортних засобів на дорозі Р-13 Чернігів–Городня–Сеньківка, км 13+450 – 53+860, у зв`язку із затором вантажних автомобілів через відсутність зимових шин і ланцюгів протиковзання.

З 7 год. 30 хв. 30 грудня з метою недопущення заторів на дорозі частково обмежено рух великовантажних транспортних засобів автодорогою М-01 Київ–Чернігів–Н.Яриловичі, км 131+000 – 163+000 (об`їзна Чернігова). Об`їзд даної ділянки дороги для легкових автомобілів і маршрутних автобусів організовано через комунальні вулиці Чернігова.

У Київській області частково ускладнено рух по дорозі Р-03 Північно-Східний обхід Києва на км 0+000 – 28+000.

Крім того, на окремих ділянках доріг у Закарпатській області в результаті сильних дощів і танення снігу утворилися переливи води через дорожнє полотно деяких ділянок доріг (Т-07-01 Ужгород–Демечі, км 18-19; С-071326 Нижній Бистрий – Широкий, км 3+800). На зазначених ділянках автодоріг встановлені дорожні знаки і панно з інформацією про напрям об`їзду.

У цілому для боротьби з погодними умовами задіяно 1789 механізмів і 3079 робітників.