Громадський транспорт Києва працюватиме довше

У Києві в новорічну ніч буде продовжено роботу громадського транспорту.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міськдержадміністрації, для забезпечення міських пасажирських перевезень мешканців та гостей столиці в період підготовки та святкування Нового року заплановано збільшення кількості рухомого складу наземного громадського транспорту з 20 години 31 грудня 2009 року до 1 години 1 січня 2010 року на автобусних, тролейбусних та трамвайних маршрутах відповідно до пасажиропотоку.

Крім того, у новорічну ніч буде подовжено роботу рухомого складу до 3.30 год. на маршрутах: - автобусів №№ 21, 63, 99; - тролейбусів №№ 1, 4, 18, 26, 27, 30, 37, 46к; - трамваїв №№ 8, 33д.

Також з 00.00 до 05.00 1 січня передбачається робота рухомого складу на міських маршрутах в режимі маршрутного таксі зі збільшеними інтервалами руху.

Крім того, в ніч з 31 грудня 2009 року на 1 січня 2010 року роботу Київського метрополітену буде продовжено на 2 год. 30 хв.