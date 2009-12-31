Через негоду припинив роботу Харківський аеропорт

Сьогодні через густий туман припинив роботу Харківський аеропорт.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в аеропорту, вранці погода дозволяла працювати, і два літаки рейсом на Київ і Москву були відправлені вчасно.

Рейс до Єгипту, який мав був здійснений о 8.00, відкладено до 12.00.

Усі вечірні рейси відкладено у зв’язку з Новорічним святом, зазначив співрозмовник агентства.