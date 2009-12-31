Аеропорт «Бориспіль» почав роботу в звичайному режимі

Сьогодні, 31 грудня, з самого ранку міжнародний аеропорт «Бориспіль» працює в звичайному режимі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства транспорту та зв`язку України, всі рейси, які були затримані за попередні дні через складні погодні умови, відбулися.

Водночас, у повідомленні наголошується, що поки є певні труднощі зі своєчасним відправленням пасажирів, проте вони не пов`язані з функціонуванням аеропорту.

Як пояснили в міністерстві, авіакомпанії не встигають одночасно забезпечити необхідною кількістю літаків своїх пасажирів через зміщення графіку руху повітряних суден у попередні дні. Очікується, що найближчим часом і ця ситуація нормалізується.