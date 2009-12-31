З 1 січня реєстрація мопедів стане обов'язковою

Кабінет Міністрів України ввів обов`язкову державну реєстрацію мопедів із 1 січня 2010 року. Про це йдеться в постанові уряду № 1371 від 23 грудня 2009 р.

Нею уряд затвердив порядок державної реєстрації, перереєстрації, зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів і мопедів.

Згідно з постановою, до 1 липня 2010 року перша державна реєстрація мопедів, придбаних до набуття чинності цього порядку, може проводитися без надання документів, що підтверджують правомірність їх придбання.

Також уряд заборонив реєстрацію й перереєстрацію розукомплектованих транспортних засобів, окрім випадків вибраковування їх у цілому.

Розукомплектованими вважаються транспортні засоби, в яких відсутні одна або декілька складових частин, що мають ідентифікаційний номер (кузов, шасі, рама, двигун).

Крім того, Кабмін визначив, що в безперервний стаж управління транспортним засобом включається як робота на ньому протягом останнього часу, так і управління власним транспортним засобом із максимально допустимою перервою не більше 1 місяця (зараз 3 місяці).

Як повідомляв УНІАН, в Україні посилилися вимоги до водіїв скутерів і мопедів. Вони повинні їздити в шоломах, а також – отримати право й зареєструвати свої ТЗ й проходити техогляд.

Відповідно до Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення регулювання відносин у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху», саме з 1 січня 2010 року запроваджується державна реєстрація мопедів, моторолерів та інших двоколісних ТЗ із двигуном об`ємом до 50 см куб. або електромоторів потужністю до 4 кВт.

На мопеди та скутери видаватимуть номери й техпаспорт, і їм доведеться проходити техогляд 1 раз на 2 роки.

Водночас, начальник Департаменту ДАІ МВС України Сергій КОЛОМІЄЦЬ 3 грудня заявив, що Державна автомобільна інспекція не має наміру з 1 січня 2010 року штрафувати водіїв, які не зареєстрували мопеди й скутери з об`ємом двигуна до 50 куб. см.

«З 1 січня ДАІ не штрафуватиме водіїв транспортних засобів об`ємом двигуна до 50 куб. см (мопеди й скутери) за відсутність посвідчення водія, талона технічного огляду та реєстрації транспортного засобу, оскільки дуже велика кількість таких транспортних засобів і не всі водії встигнуть їх зареєструвати», - сказав C.КОЛОМІЄЦЬ.

При цьому він зазначив, що зараз ДАІ розробляє нормативні документи для спрощення системи реєстрації транспортних засобів.