Судновласник «Сент-Джеймс Парк» встановлює контакти з піратами
Для переговорів про звільнення судна
Компанія-судновласник захопленого піратами в Аденській затоці танкера «Сент-Джеймс Парк» під прапором Великобританії в даний момент веде роботу зі встановлення контактів із викрадачами з метою початку переговорів про звільнення судна й екіпажу.
Про це повідомляє департамент інформації та преси МЗС РФ. Одночасно йде сповіщення родичів захоплених моряків.
Як вже повідомлялося, 28 грудня сомалійськими піратами в Аденській затоці захоплено танкер, що йшов з Іспанії до Таїланду з вантажем хімікатів.
Дипломатичними каналами отримано підтвердження, що серед членів інтернаціональної команди «Сент-Джеймс Парк», із 26 осіб, є троє громадян Російської Федерації, включаючи капітана судна. З міркувань безпеки їхні імена поки не оголошують.
На борту судна також є двоє громадян України.