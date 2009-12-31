Теплохід Viсtor зазнав аварії

Теплохід Viсtor під прапором Камбоджі з російським екіпажем на борту зазнав аварії в Японському морі - судно втратило хід в умовах шторму, повідомляє видання "Морський бюлетень".

Згідно з повідомленням, сьогодні о 5.29 стало відомо, що сталася поломка головного двигуна судна, що прямує з Отару (Японія) до Владивостоку. "Екіпаж - 19 чоловік, всі громадяни Росії, вантаж - автомобілі", - пише видання.

Теплохід знаходиться в Японському морі на траверзі затоки Ольга за 40 миль від берега. Незважаючи на відмову судновласника від допомоги, у зв`язку зі складними штормовими умовами, втратою запасу палива, обмерзанням судна і загрозою безпеці екіпажу ухвалено рішення направити у район аварійного теплохода буксир "Машук" Управління аварійно-рятувальних робіт Тихоокеанського флоту.