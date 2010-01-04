Морська й річкова галузь України збільшила чистий прибуток у 2,3 рази

За оперативними даними, в 2009 році підприємства морського й річкового транспорту України отримали 2 млрд. 373 млн. грн. чистого прибутку, що в 2,3 раза більше, ніж у 2008 році.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства транспорту та зв`язку України.

Згідно з повідомленням, у 2009 році підприємства морегосподарського комплексу отримали доходів на загальну суму 12 млрд. 505 млн. грн., що на 33,5% більше аналогічного показника 2008 року.

У зв`язку з приростом прибуткових показників до державного бюджету України впродовж 2009 року перераховано 1 млрд. 965 млн. грн., що перевищує показник 2008 року на 121%.