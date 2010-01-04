Усі поїзди курсують за графіком

На сьогоднішній день усі поїзди в Україні курсують за графіком.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі "Укрзалізниці".

За даними прес-служби, затримок у русі поїздів не спостерігалося з 1 січня 2010 року.

У той же час, за даними Міністерства транспорту і зв`язку України, з 6-ї години ранку 2 січня по 6-у годину ранку 3 січня 2010 року через складні погодні умови, які зберігаються на території України, було затримано 50 поїздів. Зокрема, із затримками прибули на станції призначення 14 пасажирських і 36 вантажних поїздів.

Для забезпечення безперебійної роботи залізничної інфраструктури було залучено понад 3300 залізничників, а також потужна техніка, зокрема 32 одиниці снігоприбиральної техніки.