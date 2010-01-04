Екіпаж «Аріани» має прибути до Одеси 6 січня
14:39, 04 січня 2010Транспорт/Звя'зок
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Служба зовнішньої розвідки
Екіпаж звільненого з піратського полону балкера «Аріана» орієнтовно має прибути літаком до Одеси 6 січня.
Про це УНІАН повідомили у Службі зовнішньої розвідки України.
Як повідомляв УНІАН, 10 грудня 2009 року судно "Аріана" було звільнене після 8 місяців перебування у полоні сомалійських піратів. У заручниках перебували 24 моряки. За звільнення «Аріани» та українських громадян судновласник заплатив викуп у розмірі 2,8 млн. дол.
3 січня 2010 року “Аріана” стала на рейді у порту Салала Султанату Оман.
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